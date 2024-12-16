臺慶科 搶高速運算商機

電感廠臺慶科（3357）營運強強滾，繼11月營收衝上32個月來高點、達5.15億元，接下來將迎來電腦相關高速運算（HPC）市場拉貨動能，包括雲端伺服器、AI伺服器及DDR5等應用出貨助攻，推升整體產能利用率由現階段的70%至75%衝上85%，持續挹注業績表現。

臺慶科認為，今年PC換機潮並不明顯，明年在AI導入下，有望推動PC換機潮爆發，加上伺服器導入DDR5速度加快，都會帶動該公司DDR5模組電感出貨，其DDR5電源管理電感已獲得數家IC廠認證通過，應用於DDR5記憶體模組的Mini Molding電感本季起出貨升溫。

另一方面，臺慶科用於AI伺服器的TLVR正在送樣階段，明年有機會開始貢獻營收；通用型伺服器應用方面，已經開始開發一體成形電感Power Beed；車用電子則將受惠客戶增加及新產品胎壓偵測電桿加入，同步助攻營運。

法人透露，臺慶科本季產能利用率約70%至75%，受惠電腦相關高速運算市場，包括雲端伺服器、AI伺服器、新世代記憶體DDR5等電感產品出貨放量，2025年營收有望年增雙位數百分比，產能利用率也會提升至85%高檔水準，尤其DDR5產品有機會繳出高成長成績單。

另外，臺慶科將通訊電子的網通產品其重新移回到台灣客戶，開發二合一／四合一／整合式網路變壓器等新型態產品，相關業務明年有望溫和增長。