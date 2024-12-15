網家股臨會 談統一入股

PChome網路家庭集團10月23日公告董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業（1216）參與認購。將發行61,694,120股，統一認購後約占網家（8044）增資後已發行股分30%，成為最大法人股東。私募實際定價日及實際私募價格，由股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定，網家預計12月19日召開股東臨時會討論此案。

網路家庭執行長張瑜珊先前表示，統一入股可充實PChome營運資金，用以中長期布局，包括增加商品齊全度、倉庫及數據量能等，提升PChome競爭力。

網路家庭股價在統一入主話題發酵下，10月底跳空走高，帶動股價連續漲停數日，最高達61.7元，是近一年半以來的高價，一度還列為注意股。

不過，由於第3季虧損較上季擴大，且連續七季虧損，11月營收43.6億元，月增38.8%，年減10.6%，已連續三年呈現11月年減的狀況，顯示雙11表現不盡理想，並未達成較去年同期成長的目標。

網路家庭今年1-11月營收340億元，年減9.2%，依照往年高點落在11月，今年12月若營收不到60億元，也將失守400億元關卡，去年營收為410億元，也是連兩年年減。12月以來股價維持在50-55元間。

統一集團先前已經投資Yahoo台灣旗下的電商事業，今年9月正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％的股分。