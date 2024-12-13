博盛12月26日上櫃 每股186元

MOSFET新兵博盛半導體（7712）預計12月26日上櫃，12月16日至18日辦理公開申購，承銷價為186元，以13日興櫃收盤參考價215元換算，抽中一張有望現賺2.9萬元。展望營運，董事長孟祥集先前曾說，受惠海外銷售增加，車用業績持續成長，明年整體營運審慎樂觀。

博盛以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注於設計開發、應用服務以及銷售。從電力轉換到電動車，再到再生能源以及伺服器，產品應用面相當廣泛。

孟祥集指出，博盛半導體近年積極拓展海外市場，目前非台灣與中國地區的營收比重已達三成，今年陸續在新加坡與美國設立營運據點，關注印度市場發展，分散營收過度集中單一地區的風險。

博盛半導體從創立初期即確立國際化策略，現階段於全球24個國家設有銷售據點，與87家經銷商合作，服務北美、歐洲與亞洲市場，外銷收入占比達55.82%。

博盛半導體專注高階產品開發，如電動車與伺服器，車規產品於2022年完成量產，並獲得AEC-Q101及ISO9001/14001等國際認證，當前車用產品營收占比已達10%，累積出貨超過1億顆。

研調機構TrendForce數據顯示，2022年全球分離式功率元件市場中，MOSFET占56.3%，在新興應用如AI伺服器、數據中心及基站的需求帶動下持續成長。