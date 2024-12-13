僑威接單熱 明年看好

輝達新顯卡RTX5090將於明年首季推出，推升電源瓦數朝高階升級，加上其他非PC的醫療等電源訂單成長，法人看好，電源供應器廠僑威（3078）明年營運有望優於今年。

僑威主要以PC電源供應器為主，多以高階電競需求為主，其中，電競應用營收占比達七成，且電競知名品牌幾乎都是僑威客戶，不過，今年因為新舊顯卡處於交替期，致市場買氣延滯，今年電競需求相對疲弱，僑威今年前11月營收76.49億元，年減24.79%。

不過，隨輝達新顯卡即將於明年首季亮相，有望帶動買氣回溫，加上僑威近年積極開發的智慧家庭與家用血壓機等醫材相關電源模組訂單穩健增長，為明年營運注入新動能。