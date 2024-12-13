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鉅明拚出貨 擬縮短年假

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）11月營收創近23個月新高後，將乘勝追擊，該公司指出，因應主力客戶拉貨需求，內部規劃縮短春節假期，提前開工，有利明年首季營運表現。

據了解，鉅明的主力客戶TaylorMade在終端通路庫存水準已降低至安全水準，目前如期展開新產品鋪貨作業，推升該公司營運恢復成長態勢。

以11月營收來看，單月為3.83億元，創近23個月新高，年增2.6%、月增24.4%；累計今年前11月營收達28.2億元，年增26.5%。

展望前景，鉅明指出，主力客戶鋪貨新款式產品相當積極，除挹注該公司正進入新產品量產旺季外，截至目前為止，明年第1季接單甚為樂觀，內部正規劃縮短春節假期，提前開工。 鉅明昨（13）日以平盤收於33.5元。

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