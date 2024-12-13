快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

亞昕法說會／工期影響、交屋遞延 今明兩年營運「先蹲後跳」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

亞昕（5213）今年前三季有總銷10億元「亞昕一緒」貢獻，亞昕13日在法說會中表示，第4季在「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」部分入帳下，今年營運可能與去年相當。

惟亞昕強調，因工期影響、造成交屋延宕，今年營運未如預期，不過卻也將推升明年建案完工金額，有機會寫下不錯成績。

亞昕國際原定今年有六大案完工，包括「亞昕一邸」、「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、「亞昕一緒」、「亞昕一沐」，以及馬來西亞「喜來城」入帳。

惟亞昕指出，由於缺工，加上第4季不少颱風干擾，影響建案工期，包括「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等，將跨年度入帳。

展望2025年，亞昕估計有七筆以上新建案完工挹注，包括「擎天森林」、「亞昕一見」、「喜徠登」、「昕見築」；另外，還有跨年度至明年入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案，亞昕國際明年營收、獲利可期。

建案 跨年 馬來西亞

延伸閱讀

餐具印毛澤東圖樣「宣揚共產主義」？ 大馬燒烤店經理遭拘

00878股息入帳準備拿來買00919！ 真星華：不會刻意避開二代健保補充保費

花蓮市建國路將施工改善人行道 工期預計8個月

原訂14個月！新北環狀線本月底全線復駛 捷運局：工期8個月達陣

相關新聞

中美晶擬讓員工預支特休 股價重挫、集團股也齊跌

太陽能大廠中美晶（5483）傳出擬讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，雖然中美晶表示，僅先與員工溝通討...

正淩推新品 業績喊衝

正淩（8147）昨（12）日表示，人工智慧（AI）伺服器使用的800G連接器將要出貨，並開發完成水冷快接頭與分歧管等水冷...

其陽布局AI伺服器 跨步

佳世達集團旗下網安廠其陽（3564）昨（12）日舉行法說會，公司表示，本季仍為傳統旺季，今年全年業績將優於去年，明年在歐...

萬國通開發內外銷市場

旅行箱包製造大廠萬國通（9950）昨（12）日舉行法說會，該公司表示，持續開發內外銷市場，單以內銷來看，已建立超過70個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。