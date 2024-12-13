亞昕法說會／工期影響、交屋遞延 今明兩年營運「先蹲後跳」

亞昕（5213）今年前三季有總銷10億元「亞昕一緒」貢獻，亞昕13日在法說會中表示，第4季在「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」部分入帳下，今年營運可能與去年相當。

惟亞昕強調，因工期影響、造成交屋延宕，今年營運未如預期，不過卻也將推升明年建案完工金額，有機會寫下不錯成績。

亞昕國際原定今年有六大案完工，包括「亞昕一邸」、「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、「亞昕一緒」、「亞昕一沐」，以及馬來西亞「喜來城」入帳。

惟亞昕指出，由於缺工，加上第4季不少颱風干擾，影響建案工期，包括「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等，將跨年度入帳。

展望2025年，亞昕估計有七筆以上新建案完工挹注，包括「擎天森林」、「亞昕一見」、「喜徠登」、「昕見築」；另外，還有跨年度至明年入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案，亞昕國際明年營收、獲利可期。