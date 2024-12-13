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中美晶擬讓員工預支特休 股價重挫、集團股也齊跌
太陽能大廠中美晶（5483）傳出擬讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，雖然中美晶表示，僅先與員工溝通討論此方案，尚未定案，但13日股價則是跳空開低，以143.5元開出後一度下滑至141.5元，盤中跌幅逾7%，集團公司也是同步下挫，環球晶（6488）及茂矽（2342）盤中跌逾2%，朋程（8255）則是跌逾4%。
中美晶早盤開低下跌10元，跌幅6.51%，股價一度下滑至下滑至141.5元，若以7月間的高點234.5元計算至盤中低點價位，近5個月的跌幅達39.65%；中美品重挫，集團公司也同步下跌，其中以台特化的跌幅較小，但也接近1%。
由於今年台灣的太陽能市況相對低緩，傳出中美晶有意讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，如果仍不足，則先預支特休；中美晶表示，這項規畫討論僅是宜蘭電池廠區生產線，竹南廠及其他綠電業務不受影響。
中美晶並未揭露宜蘭廠區的員工數，同時也表示，僅先與員工溝通討論此方案，尚未定案；中美晶指出，目前進口的太陽能模組與台灣產品有價格競爭，影響台灣電池廠與模組廠的稼動率，因訂單減少、規劃減產，公司還是希望盡量照顧員工，不要影響薪資。
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