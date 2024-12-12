萬國通開發內外銷市場
旅行箱包製造大廠萬國通（9950）昨（12）日舉行法說會，該公司表示，持續開發內外銷市場，單以內銷來看，已建立超過70個銷售據點，同時推出新產品搶市，對明年營運審慎樂觀。
萬國通表示，受益全球旅遊熱潮帶動，今年前三季營收達20.67億元，雖因去年同期基期較高，年減9.6%，但與先前幾年相比，呈現大幅成長，前三季稅後純益1.48億元，每股純益0.88元。
就內外銷業務占比來看，現階段內銷和外銷占比為3:7，並積極開發新市場。以內銷方面，現有建立超過70個銷售據點，北部地區部分，有一家專賣店、百貨專櫃四家、高鐵專櫃四家，中部地區部分，專賣店三家、百貨專櫃一家和高鐵專櫃四家。
南部地區部分，專賣店六家、百貨專櫃兩家和高鐵專櫃兩家。同時，大型賣場部分，家樂福店中店有35家，以及大潤發店中店有20家。
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