正淩推新品 業績喊衝

正淩（8147）昨（12）日表示，人工智慧（AI）伺服器使用的800G連接器將要出貨，並開發完成水冷快接頭與分歧管等水冷散熱零組件，明年同步出貨，同時，打進四大雲端服務供應商（CSP）中兩家業者，新產品由於單價高，將推升明年業績至少成長兩成以上。

正淩已完成開發QSFP112與QSFP-DD 800G產品，明年出貨，至於1.6T- OSFP XD為下一世代產品，已與國際大廠共同合作並完成開模，同時與國內策略夥伴合作推出矽光子共同封裝（CPO）解決方案，切入以色列客戶。

針對水冷散熱相關產品，正淩表示，該公司是精密模具加工廠，水冷快接頭與分歧管等零組件都開發完成，明年將會出貨。