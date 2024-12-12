正淩推新品 業績喊衝
正淩（8147）昨（12）日表示，人工智慧（AI）伺服器使用的800G連接器將要出貨，並開發完成水冷快接頭與分歧管等水冷散熱零組件，明年同步出貨，同時，打進四大雲端服務供應商（CSP）中兩家業者，新產品由於單價高，將推升明年業績至少成長兩成以上。
正淩已完成開發QSFP112與QSFP-DD 800G產品，明年出貨，至於1.6T- OSFP XD為下一世代產品，已與國際大廠共同合作並完成開模，同時與國內策略夥伴合作推出矽光子共同封裝（CPO）解決方案，切入以色列客戶。
針對水冷散熱相關產品，正淩表示，該公司是精密模具加工廠，水冷快接頭與分歧管等零組件都開發完成，明年將會出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言