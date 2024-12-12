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其陽布局AI伺服器 跨步

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照

佳世達集團旗下網安廠其陽（3564）昨（12）日舉行法說會，公司表示，本季仍為傳統旺季，今年全年業績將優於去年，明年在歐美市場成長下，對營運審慎樂觀。此外，該公司布局AI伺服器商機，投入雙相浸沒式散熱技術領域，目前已進入概念性驗證（POC）階段。

其陽走過營運低潮，隨核心業務與邊緣運算伺服器需求穩定增長，加上開拓美洲市場有成，今年5月起營收明顯反彈，累計前11月營收20.14億元，年增12.1%。

其陽營運長黃逢誼指出，儘管今年全球局勢動盪，智慧工廠、雲端服務及資安網通仍為企業剛需，帶動其陽今年前三季營運逐季成長，前三季每股純益0.66元，為近二年同期最佳。

黃逢誼表示，其陽專注網通X86平台開發，核心業務聚焦網路安全平台，高階伺服器及邊緣運算伺服器出貨量穩步提升，今年前三季營收比重達9%，較去年同期增加4個百分點。

在前瞻技術領域，其陽積極研發高密度AI伺服器，並將雙相浸沒式散熱技術應用於產品中，顯著提升效能。目前其陽相關產品仍在POC階段，預計將在幾年內商品化。

因應美中貿易衝突，其陽今年大力拓展美洲市場，業績占比達44%，年增10個百分點。其他市場比重分別為中國大陸33%、亞太15%及歐洲8%。

伺服器 營收

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