其陽法說會／歐美市場帶動 看旺明年營運

佳世達（2352）集團旗下網安廠其陽（3564）12日舉行法說會，展望後市，其陽預期本季仍為傳統旺季，今年全年業績將優於去年，明年在歐美市場成長下，對營運表現審慎樂觀看待。此外，公司布局AI伺服器商機，投入雙相浸沒式散熱技術領域，目前已進入概念性驗證（POC）階段。

其陽走過營運低潮，在核心業務與邊緣運算伺服器需求穩定增長，加上開拓美洲市場有成下，自今年5月開始公司營收出現明顯反彈，隨後營運持續增溫；累計其陽今年前11個月營收達20.14億元、年增12.1%。

其陽營運長黃逢誼指出，儘管今年全球局勢動盪，但智慧工廠、雲端服務及資安網通仍為企業剛需，帶動其陽今年前三季營運逐季成長，累計前三季每股純益（EPS）為0.66元，為近二年同期新高。

黃逢誼表示，公司專注於網通X86平台的開發，致力於以鞏固現有客戶關係，同時滿足其多樣化專案需求。核心業務聚焦網路安全平台，高階伺服器及邊緣運算伺服器的出貨量穩步提升，今年前三季營收比重達9%，較去年同期增加4個百分點。

在前瞻技術領域，其陽積極研發高密度AI伺服器，並將雙相浸沒式散熱技術應用於產品中，顯著提升效能。目前其陽相關產品仍在POC階段，預計將在幾年內商品化。

此外，因應美中貿易衝突，其陽今年大力拓展美洲市場，業績占比達44%，相較去年增長10個百分點。其他市場比重分別為中國大陸33%、亞太15%及歐洲8%。

展望後市，其陽預計本季業績仍為傳統旺季表現，預計今年全年營運將優於去年，對2025年營運保持審慎樂觀態度，看好歐美市場成長動能。

另，因應川普明年上任美國總統，可能新增的關稅問題，黃逢誼回應，目前其陽主要生產在台灣，未來會依照佳世達集團整體策略跟方向進行，且會運用集團資源因應。