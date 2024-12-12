精華生醫、訊聯智藥登興櫃一度漲逾10% 盤中雙雙壓回

精華生醫（7806）、訊聯智藥（7808）12日登錄興櫃，其中精華生醫每股認購價格為65元，開盤以73.6元登錄，盤中來到90元，上漲逾二成。訊聯智藥每股認購價格52元，開盤以62元登錄，盤中來到72.6元，上漲17.1%。不過，兩檔新股盤中漲勢雙雙壓回。

精華生醫為專業保健食品代工廠，生產劑型完整，產品形式包含粉劑、錠劑、軟膠囊及機能性飲品，提供自接案、市場開發、研發設計到生產一條龍式的代工流程，配方口味以漢方藥材萃取作為調劑，迄今已累積開發1,000多項保健食品，提供118家以上客戶代工服務。

精華生醫的競爭優勢來自為提供一條龍的專業代工服務，配方資料庫達1,000多種品項，且研發團隊具有漢方及草本萃取技術，可客製化產品專屬配方，堅持配方口味以漢方藥材萃取作為調劑、並導入智慧製造系統提供產品生產履歷、配方設計涵蓋多樣使用族群。

訊聯智藥主要營運項目為幹細胞及外泌體技術開發及各行各業再生醫學幹細胞及外泌體合作。此外，透過 AI 技術輔助訊息路徑分析，解析外泌體中的 miRNA 與細胞因子 (Cytokine)如何協同作用來促進細胞修復與組織再生，並從大量的基因數據中快速找到關鍵的調控因子，繪製出詳細的訊息傳遞路徑圖，另使用主成分分析(PCA) 和熱圖分析 (Heatmap) 來區分不同細胞來源的外泌體表現差異，視覺化和直觀地比較不同來源的外泌體在miRNA和蛋白質等分子上的表現，從而為開發更多具針對性的外泌體產品提供數據支援。

訊聯細胞智藥的開發計畫專注於再生醫療製劑、外泌體技術（包含人體、動物、等來源）及其延伸產品，並透過 CRDMO 服務滿足客戶多元化需求，積極擴展國內外市場。其核心商品包括外泌體保養產品，針對毛髮、皮膚及醫美領域進行全球銷售，同時利用 CRDMO 服務推動品牌發展。