育世博董座 蕭世嘉接任

再生醫療研發公司育世博-KY（6976）昨（11）日宣布，公司共同創辦人暨董事長楊育民將於今年底正式退休。董事會一致通過，現任執行長蕭世嘉將於2025年起正式接任公司董事長一職，帶領公司進入下一階段的發展。

育世博也宣布將召開臨時股東會，增選一席董事，並提名2022年諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi博士作為候選人。育世博並將在12日舉行法說會，分享公司在再生醫療藥物發展的最新進展。

育世博表示，楊育民在過去七年中帶領育世博從新創公司快速成長為異體細胞療法領域的臨床階段領導者，他表示：「這是育世博的重要轉折點，我相信蕭世嘉博士的領導才能和技術專業能持續推動公司的創新與成長。」楊育民退休後將保留共同創辦人及顧問身份，協助順利過渡並支持公司的長期發展。