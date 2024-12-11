快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

育世博董座 蕭世嘉接任

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

再生醫療研發公司育世博-KY（6976）昨（11）日宣布，公司共同創辦人暨董事長楊育民將於今年底正式退休。董事會一致通過，現任執行長蕭世嘉將於2025年起正式接任公司董事長一職，帶領公司進入下一階段的發展。

育世博也宣布將召開臨時股東會，增選一席董事，並提名2022年諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi博士作為候選人。育世博並將在12日舉行法說會，分享公司在再生醫療藥物發展的最新進展。

育世博表示，楊育民在過去七年中帶領育世博從新創公司快速成長為異體細胞療法領域的臨床階段領導者，他表示：「這是育世博的重要轉折點，我相信蕭世嘉博士的領導才能和技術專業能持續推動公司的創新與成長。」楊育民退休後將保留共同創辦人及顧問身份，協助順利過渡並支持公司的長期發展。

世博 董事長 退休

延伸閱讀

前公視董事：公廣營運績效有待改善且「意圖瞞混通過」資產活化案

台灣團隊「有用主張」受邀參加瑞典諾貝爾燈節

新創公司Greptile執行長 要求員工每周至少工作84小時

美電動車業寒冬 13家新創公司明年夏天前將燒光資金

相關新聞

富驊全年獲利不淡

富驊（5465）昨（11）日表示，伺服器需求逐步回穩，其中，美系IT品牌客戶4U及8U伺服器陸續於今年第3、4季量產，此...

捷波明年EPS估3元起跳

研揚集團旗下工業電腦（IPC）廠捷波（6161）昨（11）日舉行法說會，總經理林建宏指出，看好零售、循環經濟專案發酵，將...

兆利出貨動能 延續下季

軸承大廠兆利（3548）受惠大客戶華為新款折疊機Mate X6上市，帶動近期營收激增，兆利董事長張台沅昨（11）日指出，...

首檔SLCB 上櫃掛牌

台灣水泥公司於12月10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心（Ta...

盛弘拚四事業 營運喊衝

盛弘（8403）董事長楊弘仁昨（11）日表示，盛弘醫藥集團建構完整的醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，明年健康管理中...

明年股東會事前登記 30日止設定憑證IC卡

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2025年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明（2025）年1月3日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。