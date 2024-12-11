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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

瓦城攻台菜 海內外拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

瓦城（2729）董事長徐承義昨（11）日表示，看準台菜成為全球美食版圖中的一大亮點，推動台灣經典料理的創意升級，於近日隆重推出全新品牌 「SHANN SHANN小香」，未來也計畫以台菜品牌進軍美國市場。

徐承義說，預計明、後兩年美國將開出的五家店中，至少有一家會是台菜，包括「時時香」和 「SHANN SHANN小香」都可能接棒「瓦城」前進美國。

徐承義表示，美國首店預計明年9月開出，年底前會再開第二店，皆落腳洛杉磯，2026年預計再開三家，待規模達10家店以上會投入中央工廠建置，目前地點已在評估中。台灣市場方面，明年預計開出10家以上新店，同時第2季會再開出一新品牌。

瓦城首度進軍美國市場的首家店將落戶於洛杉磯比佛利山莊附近的知名高檔商場，店面面積超過100坪，並設置126個座位、搭配酒吧設計。明年上半年將展開內裝拆除與裝修工程，目標在9月啟動試營運。根據規劃，首家店的平均客單價訂為50美元，屬當地中價位餐飲。

至於第二家美國分店將選址在日落大道的獨立街邊店，延續插旗核心地段的策略，以提升品牌在美國消費者中的辨識度。

瓦城 美國

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