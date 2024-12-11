兆利出貨動能 延續下季

軸承大廠兆利（3548）受惠大客戶華為新款折疊機Mate X6上市，帶動近期營收激增，兆利董事長張台沅昨（11）日指出，客戶拉貨動能相當不錯，預料將從11月一路延續到明年首季，訂單能見度高，看好明年整體營運將優於今年。

兆利為華為折疊機軸承主力供應商，隨著華為折疊機準備揮軍國際市場，新機備貨量有望擴大，進而刺激軸承零組件需求增長，兆利將因此受惠最深。

兆利11月營收10.03億元，月增51.9%、年增16.6%，單月營收創新高；累計今年前11月營收84.75億元，年增12.6%，成長的主因為客戶折疊機放量出貨。

張台沅透露，今年整體營收有超過五成來自折疊機的軸承所貢獻，而陸系客戶已經做好搶攻國際市場商機的準備，未來軸承零組件的備貨量值得期待。

展望未來，兆利預估，隨著華為折疊機上市，12月營收有望維持11月的高檔水準，第4季業績表現將是今年全年高峰；而明年首季除折疊機延續銷售力道外，客戶也將發表非折疊機新品，在雙重拉貨下，整體第1季營運有望淡季不淡。