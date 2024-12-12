快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

富驊全年獲利不淡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

富驊（5465）昨（11）日表示，伺服器需求逐步回穩，其中，美系IT品牌客戶4U及8U伺服器陸續於今年第3、4季量產，此外，與北美硬碟大廠合作開發高密度4U伺服器，預計明年第2季起為營運再添助力。隨著訂單動能延續，法人預期，富驊今年獲利將不亞於去年。

富驊昨天不回應法人預估的財務數字。富驊昨天召開線上法說會，公司表示，持續拓展白牌DC-MHS模組化伺服器產品，同步與多家客戶接洽，包括1U半寬／全寬，與2U半寬／全寬等多種規格，展現公司在伺服器產品的技術實力與多元化發展潛力。

在新產品開發方面，富驊表示，目前已成功獲立北美電腦品牌大廠高效能伺服器訂單，與北美硬碟品牌大廠的全新高密度伺服器訂單，分別於今年第3季及明年第2季量產出貨。

因應客戶「中國（產地）+1」需求，富驊加快泰國廠布局腳步，最快明年第1季有望進入試產，泰國產能建置將結合中國大陸產區，成為全球化生產基地，目標爭取雙為位數營收成長。

富驊今年第3季稅後純益5,244萬元，季減37%，每股純益0.36元；毛利率拉高至17.4%，是七季來高點，富驊近年專注提升高毛利產品比重，帶動毛利率逐季改善。

富驊前三季稅後純益1.95億元，年減14%，每股純益1.32元，其中，累計毛利率達15%，年增2.1個百分點。法人估計，隨本季新產品量產出貨帶動，富驊今年全年獲利有望不亞於去年。

伺服器 毛利率

延伸閱讀

按到出人命！表演完太累去按摩 泰國女歌手半身癱瘓喪命

凌華看旺明年獲利

鹽湖城北美盃 空架雪車台灣彭林煒、江俊弘創佳績

瀕臨危急存亡之秋! Nissan到底做錯了什麼?

相關新聞

富驊全年獲利不淡

富驊（5465）昨（11）日表示，伺服器需求逐步回穩，其中，美系IT品牌客戶4U及8U伺服器陸續於今年第3、4季量產，此...

捷波明年EPS估3元起跳

研揚集團旗下工業電腦（IPC）廠捷波（6161）昨（11）日舉行法說會，總經理林建宏指出，看好零售、循環經濟專案發酵，將...

兆利出貨動能 延續下季

軸承大廠兆利（3548）受惠大客戶華為新款折疊機Mate X6上市，帶動近期營收激增，兆利董事長張台沅昨（11）日指出，...

首檔SLCB 上櫃掛牌

台灣水泥公司於12月10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心（Ta...

盛弘拚四事業 營運喊衝

盛弘（8403）董事長楊弘仁昨（11）日表示，盛弘醫藥集團建構完整的醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，明年健康管理中...

明年股東會事前登記 30日止設定憑證IC卡

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2025年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明（2025）年1月3日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。