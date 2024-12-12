富驊（5465）昨（11）日表示，伺服器需求逐步回穩，其中，美系IT品牌客戶4U及8U伺服器陸續於今年第3、4季量產，此外，與北美硬碟大廠合作開發高密度4U伺服器，預計明年第2季起為營運再添助力。隨著訂單動能延續，法人預期，富驊今年獲利將不亞於去年。

富驊昨天不回應法人預估的財務數字。富驊昨天召開線上法說會，公司表示，持續拓展白牌DC-MHS模組化伺服器產品，同步與多家客戶接洽，包括1U半寬／全寬，與2U半寬／全寬等多種規格，展現公司在伺服器產品的技術實力與多元化發展潛力。

在新產品開發方面，富驊表示，目前已成功獲立北美電腦品牌大廠高效能伺服器訂單，與北美硬碟品牌大廠的全新高密度伺服器訂單，分別於今年第3季及明年第2季量產出貨。

因應客戶「中國（產地）+1」需求，富驊加快泰國廠布局腳步，最快明年第1季有望進入試產，泰國產能建置將結合中國大陸產區，成為全球化生產基地，目標爭取雙為位數營收成長。

富驊今年第3季稅後純益5,244萬元，季減37%，每股純益0.36元；毛利率拉高至17.4%，是七季來高點，富驊近年專注提升高毛利產品比重，帶動毛利率逐季改善。

富驊前三季稅後純益1.95億元，年減14%，每股純益1.32元，其中，累計毛利率達15%，年增2.1個百分點。法人估計，隨本季新產品量產出貨帶動，富驊今年全年獲利有望不亞於去年。