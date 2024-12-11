精華生醫登興櫃 每股65元

保健食品代工廠商精華生醫（7806）將於今（12）日登錄興櫃掛牌交易，每股參考價65元，為食品工業類增添新兵。該公司看好保健食品的需求大幅增加，未來營運可望持續暢旺。

精華生醫成立於2019年，專注於健康及保健食品的生產銷售及代工服務，有別於一般OEM、ODM傳統代工，以深加工的代工模式，提供客戶從市場分析、配方設計、原料選定、小樣試製、包材設計、大貨生產、出貨檢驗、教育訓練及行銷企劃等，提供完整的一站式委託開發製造服務（One-Stop CDMO）。

該公司代工生產劑型完整，從萃取、濃縮、水劑、膏劑、粉劑、錠劑、膠囊、軟膠囊、果凍、茶包及機能性飲品等，擁有客製化配方開發資料庫，以及漢方及草本萃取技術深厚底蘊的研發團隊，迄今已累積開發千餘項保健食品。

精華生醫致力於品質管理並取得多項國際級品質認證，包括ISO22000、HACCP、美國食品藥物管理局US FDA工廠註冊、清真認證、保健營養食品GMP驗證、FSSC2200食品安全管理系統等。

精華生醫表示，近年來，由於國人因疫情影響及預防醫學觀念提升，對於營養保健食品的需求有大幅增加，未來營運可望持續暢旺。

精華生醫股本2.38億元，2023年營收4.04億元，稅後純益8,200萬元，每股純益6.15元；今年上半年營收為2.11億元，稅後純益3,800萬元，每股純益1.84元。