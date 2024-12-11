快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

精華生醫登興櫃 每股65元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

保健食品代工廠商精華生醫（7806）將於今（12）日登錄興櫃掛牌交易，每股參考價65元，為食品工業類增添新兵。該公司看好保健食品的需求大幅增加，未來營運可望持續暢旺。

精華生醫成立於2019年，專注於健康及保健食品的生產銷售及代工服務，有別於一般OEM、ODM傳統代工，以深加工的代工模式，提供客戶從市場分析、配方設計、原料選定、小樣試製、包材設計、大貨生產、出貨檢驗、教育訓練及行銷企劃等，提供完整的一站式委託開發製造服務（One-Stop CDMO）。

該公司代工生產劑型完整，從萃取、濃縮、水劑、膏劑、粉劑、錠劑、膠囊、軟膠囊、果凍、茶包及機能性飲品等，擁有客製化配方開發資料庫，以及漢方及草本萃取技術深厚底蘊的研發團隊，迄今已累積開發千餘項保健食品。

精華生醫致力於品質管理並取得多項國際級品質認證，包括ISO22000、HACCP、美國食品藥物管理局US FDA工廠註冊、清真認證、保健營養食品GMP驗證、FSSC2200食品安全管理系統等。

精華生醫表示，近年來，由於國人因疫情影響及預防醫學觀念提升，對於營養保健食品的需求有大幅增加，未來營運可望持續暢旺。

精華生醫股本2.38億元，2023年營收4.04億元，稅後純益8,200萬元，每股純益6.15元；今年上半年營收為2.11億元，稅後純益3,800萬元，每股純益1.84元。

保健食品 精華

延伸閱讀

朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療新里程碑

擷發登興櫃 首日股價上漲16%

00922勝過006208、0050？專家「成分股受惠生醫政策利多」：趁價低快布局

訊聯智藥12日登興櫃

相關新聞

富驊全年獲利不淡

富驊（5465）昨（11）日表示，伺服器需求逐步回穩，其中，美系IT品牌客戶4U及8U伺服器陸續於今年第3、4季量產，此...

捷波明年EPS估3元起跳

研揚集團旗下工業電腦（IPC）廠捷波（6161）昨（11）日舉行法說會，總經理林建宏指出，看好零售、循環經濟專案發酵，將...

兆利出貨動能 延續下季

軸承大廠兆利（3548）受惠大客戶華為新款折疊機Mate X6上市，帶動近期營收激增，兆利董事長張台沅昨（11）日指出，...

首檔SLCB 上櫃掛牌

台灣水泥公司於12月10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心（Ta...

盛弘拚四事業 營運喊衝

盛弘（8403）董事長楊弘仁昨（11）日表示，盛弘醫藥集團建構完整的醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，明年健康管理中...

明年股東會事前登記 30日止設定憑證IC卡

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2025年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明（2025）年1月3日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。