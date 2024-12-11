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明年股東會事前登記 30日止設定憑證IC卡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2025年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明（2025）年1月3日上午9時起開放登記，各上櫃及興櫃公司務必於2024年12月16日至12月30日下午5時前完成「單一憑證IC卡設定作業」，始能進行股東常會日期登記。

依「公司治理3.0-永續發展藍圖」，為進一步保障股東行使股東權且分散股東會召開，2025年上市、上櫃及興櫃公司每日召開股東常會公司家數上限為80家。

若上櫃及興櫃公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50%以上、且章程載明採用董監候選人提名制者，則不受股東常會每日召開80家的限制。

櫃買中心提醒各公司於2025年1月3日上午9時起，均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，登記股東常會日期及召開方式。

櫃買中心 股東會 興櫃

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