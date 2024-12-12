捷波明年EPS估3元起跳

研揚集團旗下工業電腦（IPC）廠捷波（6161）昨（11）日舉行法說會，總經理林建宏指出，看好零售、循環經濟專案發酵，將帶動2025年營收成長，伴隨毛利率走升及股本縮小，預估2025年獲利將優於今年，每股純益超過3元「絕對沒問題」。

受整體工業電腦產業景氣不佳，及調整產品組合影響，捷波今年以來營收表現平平，前11月營收11.76億元，年減2.69%，惟獲利明顯改善，且毛利率持續轉佳，今年首季毛利率站上40%大關後，第3季來到44.2%，反映公司持續降低代工業務比率，並強化主力產品銷售的效益發酵，今年各季毛利率都較去年同期提升。

以區域市場銷售比重來看，截至今年第3季，歐美仍為捷波最大市場，其中，美國占35.5%、歐洲27.5%，其他則為中國大陸9.4%、台灣6.3%等；若以產品區分，產業主機板為54.4%、產業運算系統24.3%、代工服務8.3%等。

捷波第3季稅後純益4,476萬元，每股純益0.71元；前三季獲利1.55億元，年增30.25%，每股純益2.19元。

展望2025年，林建宏指出，2024年在零售跟循環經濟都有專案，陸續在2025年應會有蠻不錯的成長，帶動明年營收增長。且而在公司持續進行產品組合優化下，高毛利產品比重增加，將帶動毛利率走升。