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盛弘拚四事業 營運喊衝

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

盛弘（8403）董事長楊弘仁昨（11）日表示，盛弘醫藥集團建構完整的醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，明年健康管理中心、智醫康寓、哈佛健診及躍獅健康四大事業齊發，迎接敏盛醫療體系成立50周年，盛弘明年業績也要挑戰50億元大關，目標比今年成長16%以上。

盛弘今年前11月合併營收39.5億元，年增13.35%；今年前三季稅後淨利1.12億元，年增40.79％，每股稅後純益（EPS）0.86元。法人推估盛弘今年全年營收有望達到43億元，全年EPS上看1.3元。在本業穩定成長、子公司開始貢獻轉投資收益的期待下，盛弘明年獲利展望樂觀。

楊弘仁表示，台灣明年即將邁向超高齡社會，政府推動「健康台灣」政策，以各項行動促進全民健康生活、提升全齡的照顧，盛弘集團響應政府政策，近年積極打造智慧醫療城，即是結合台灣優異的科技與醫療，以亞健康族群為目標，提供民眾全方位數位健康服務。

迎接2025年，盛弘旗下各事業體都將有新進展，配合敏盛醫療集團50周年，盛弘將結合旗下健檢、藥局業務推出「敏盛50共榮計畫」全人健康照護計畫，預計招募3,000名會員，初期目標帶動會員收人3,400萬元以上。

另外，盛弘在桃園的智醫城目前也正積極構建智醫康寓，初期將9至15樓改造成桃園首座醫養合一樂活公寓，目前已有16戶簽約交屋，明年9月底第二階段樂活公寓完工啟用後，共將有100間銀髮養生住宅，並要帶動逾6,000萬元現金收入；此外，盛弘也將在智慧城內建立餐飲事業，明年可望帶動逾5,000萬元的業績。

躍獅健康今年創建「好鄰居藥業聯盟」，申請家數已突破1,000家，在全台健保藥局覆蓋率逾12％，好鄰居藥業聯盟透過聯合採購，共享、共用躍獅倉儲物流，規模經濟的效益逐漸發揮。

營收 盛弘

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