首檔SLCB 上櫃掛牌

台灣水泥公司於12月10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心（Taipei Exchange）上櫃掛牌。

本次發行是該公司在台灣市場發行的首檔永續發展債券，也是截至目前為止我國永續發展轉（交）換公司債及SLB市場金額規模最大的發行案，展現台泥落實全面氣候承諾及綠色轉型的決心。

台泥本次發行的國內第一次無擔保轉換公司債（11011）債券簡稱台泥一永，發行年期為五年，採詢價圈購方式公開銷售，轉換溢價率為109.18%，到期收益率與該公司的溫室氣體減量目標相連結。

台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標（SBT）設定的水泥企業，業已承諾2050混凝土碳中和目標，致力和產業及社會共同面對氣候變遷挑戰，並積極參與全球低碳轉型進程。

櫃買中心表示，永續發展轉（交）換公司債可在股票系統交易，提供一般投資大眾更便利的永續投資管道。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。

另外，為以實際行動支持中小企業永續轉型，降低發行永續（交）換公司債券上櫃掛牌之發行人，可向櫃買中心申請費用補貼，發行人可多加利用。

活動詳情請至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

今年截至昨（11）日，永續發展債券流通在外發行檔數為203檔，發行餘額為新台幣6,025億元，今年來已發行51檔，發行金額為新台幣1,450億元，包括綠色債券發行30檔，發行金額1,119億元；可持續發展債券發行九檔，發行金額91億元；社會責任債券發行11檔，發行金額160億元；以及可持續發展連結債券發行一檔，發行金額80億元。