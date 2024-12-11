快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

保健食品代工廠精華生醫 12日登錄興櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

國內專業保健食品代工廠商精華生醫（7806），將於12日登錄興櫃掛牌交易，每股參考價65元，由永豐金證券主辦輔導，為食品工業類增添新兵。

精華生醫成立於2019年，創立之初即定位為「國際級專業代工製造廠」，專注於健康及保健食品的生產銷售及代工服務，有別於一般OEM、ODM傳統代工，以深加工的代工模式，提供客戶從市場分析、配方設計、原料選定、小樣試製、包材設計、大貨生產、出貨檢驗、教育訓練及行銷企劃等，提供完整的一站式委託開發製造服務（One-Stop CDMO）。

精華生醫代工生產劑型完整，從萃取、濃縮、水劑、膏劑、粉劑、錠劑、膠囊、軟膠囊、果凍、茶包及機能性飲品等，迅速成為業界翹楚，且擁有豐富的客製化配方開發資料庫，以及漢方及草本萃取技術深厚底蘊的研發團隊，迄今已累積開發千餘項保健食品，並擁有二支衛福部小綠人的健字號認證，且斥資研發新的健字號保健品，不僅滿足保健食品商的任何需求，更協助客戶產品創造差異化，且強化產品功效，讓客戶產品更具國際競爭力。

此外，精華生醫致力於品質管理並取得多項國際級品質認證，包括ISO22000、HACCP、美國食品藥物管理局US FDA工廠註冊、清真認證、保健營養食品GMP驗證、FSSC2200食品安全管理系統等。秉持「食品安全共把關，客戶信譽共維持」的理念，提供消費者真正安心MIT產品，並與客戶攜手創造雙贏。

精華生醫以自身卓越產品品質及服務，榮獲第23屆優良企業金峰獎，進一步鞏固在業界的領導地位。近年來，由於國人因疫情影響及預防醫學的觀念提升，對於營養保健食品的需求有大幅增加，精華生醫未來營運可望持續暢旺。

精華生醫自成立以來專精在保健食品代工市場，目前股本2.386億元，2023年營收4.04億元，稅後淨利8.2千萬元，每股盈餘6.15元；2024年前三季營收為3.22億元，稅後淨利5.8千萬元，每股盈餘2.41元。

保健食品 精華

延伸閱讀

朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療新里程碑

00922勝過006208、0050？專家「成分股受惠生醫政策利多」：趁價低快布局

年過30想保養身體「哪種保健食品CP值最高？」 網齊推這2項

保健食品一起吃反而傷身！幾種NG組合抵銷效果還傷害內臟

相關新聞

PCB設備商陽程股價漲逾7% 法說會行情提前暖身

PCB設備商陽程（3498）預定12日召開法說會，今日股價早盤漲逾7%法說會行情提前暖身，早盤最高來到58元，上漲4.5...

兆利11月營收月增51% 出貨動能強

軸承大廠兆利（3548）昨（10）日公告11月營收10.03億元，創新高，月增51.9%，年增16.6%，反映主要客戶華...

昇達科：明年業績看增50%

微波、毫米波元件設計製造商昇達科（3491）昨（10）日舉行法說會，公司看好今年是低軌衛星元年，2025年延續今年高成長...

上詮11月業績月增47% 眾達月增1%

光通訊廠上詮（3363）、眾達-KY昨（10）日公告11月業績，上詮為1.5億元，攀上26個月來高點，月增47%；眾達為...

家登11月營收月增29% 日月光11月合併月減6%

台積電關鍵協力廠家登（3680）昨（10）日公布11月營收5.02億元，月增29%，年增77%，反映晶圓與光罩載具產品出...

環球晶上半年配息每股5元

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（10）日公告，董事會決議2024上半年度盈餘發放現金股利案，擬配發每股現金股利5元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。