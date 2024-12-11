保健食品代工廠精華生醫 12日登錄興櫃掛牌交易

國內專業保健食品代工廠商精華生醫（7806），將於12日登錄興櫃掛牌交易，每股參考價65元，由永豐金證券主辦輔導，為食品工業類增添新兵。

精華生醫成立於2019年，創立之初即定位為「國際級專業代工製造廠」，專注於健康及保健食品的生產銷售及代工服務，有別於一般OEM、ODM傳統代工，以深加工的代工模式，提供客戶從市場分析、配方設計、原料選定、小樣試製、包材設計、大貨生產、出貨檢驗、教育訓練及行銷企劃等，提供完整的一站式委託開發製造服務（One-Stop CDMO）。

精華生醫代工生產劑型完整，從萃取、濃縮、水劑、膏劑、粉劑、錠劑、膠囊、軟膠囊、果凍、茶包及機能性飲品等，迅速成為業界翹楚，且擁有豐富的客製化配方開發資料庫，以及漢方及草本萃取技術深厚底蘊的研發團隊，迄今已累積開發千餘項保健食品，並擁有二支衛福部小綠人的健字號認證，且斥資研發新的健字號保健品，不僅滿足保健食品商的任何需求，更協助客戶產品創造差異化，且強化產品功效，讓客戶產品更具國際競爭力。

此外，精華生醫致力於品質管理並取得多項國際級品質認證，包括ISO22000、HACCP、美國食品藥物管理局US FDA工廠註冊、清真認證、保健營養食品GMP驗證、FSSC2200食品安全管理系統等。秉持「食品安全共把關，客戶信譽共維持」的理念，提供消費者真正安心MIT產品，並與客戶攜手創造雙贏。

精華生醫以自身卓越產品品質及服務，榮獲第23屆優良企業金峰獎，進一步鞏固在業界的領導地位。近年來，由於國人因疫情影響及預防醫學的觀念提升，對於營養保健食品的需求有大幅增加，精華生醫未來營運可望持續暢旺。

精華生醫自成立以來專精在保健食品代工市場，目前股本2.386億元，2023年營收4.04億元，稅後淨利8.2千萬元，每股盈餘6.15元；2024年前三季營收為3.22億元，稅後淨利5.8千萬元，每股盈餘2.41元。