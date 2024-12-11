PCB設備商陽程股價漲逾7% 法說會行情提前暖身

PCB設備商陽程（3498）預定12日召開法說會，今日股價早盤漲逾7%法說會行情提前暖身，早盤最高來到58元，上漲4.5元。

PCB設備商陽程近年積極轉型，公司先前提到配合PCB低碳轉型三大階段性推動主軸，了解各國／產業／客戶減碳政策與趨勢。掌握相關客戶汰換需求，與客戶共同優化產線。依ISO 50001標準要求，納入設備系統前期規劃設計考量，以符合其能源政策，積極開發高效節能設備。

陽程說，因應貿易戰及疫情影響，產業供應鏈重組。台灣PCB產業加速投資東南亞，建立中國大陸和台灣之外的第三地備援基地。公司掌握相關客戶擴廠需求，與客戶共同建置布局。積極評估東南亞服務據點設立，就近滿足客戶技術服務需求。

陽程說，持續延伸核心業務，擴大營運規模：穿戴式產品。工業智能自動化系統整合。精密塗布貼合設備。PCB／CCL智慧生產設備如CCL製程設備熱煤油含浸機、PCB疊合拆解迴流線、鏡板磨刷水洗機、鑽石切割機、圓角機等。玻纖產業智慧生產設備，並因應關燈工廠彈性系統串聯，整合各式AGV+自主研發特規型AMR，主攻工業級產線無人化工廠規劃。