美而快營收／11月3.2億元、創歷史同期新高 實體店與雙11助攻

美而快國際（5321）公告11月合併營收3.2億元，月增9.2%、年增49%；受惠OMO商業模式持續深化效益，以及雙11電商購物節消費熱潮，公司旗下10間實體複合式商場以及線上商店業績同步攀升，推動整體營運成長，累計1-11月合併營收31.2億元，年增3.6%。

美而快指出，本季為零售業傳統旺季，包括雙11電商購物節、黑色星期五等購物活動節接踵而至。美而快目前擁有十幾個品牌，會員總數有近290萬人，雙11期間除了品牌各自推出活動優惠，UR Living亦推出實體店限定優惠，透過線上線下相互導流，提升消費者的購買率，挹注11月合併營收創今年新高表現，亦為同期歷史新高。

美而快在「服飾X網紅X電商」的核心策略下，將穩固並擴大實體店及電子商務的市場規模。旗下服飾品牌陸續開展行銷活動，為即將到來的聖誕節、年終慶、元旦跨年等活動節日暖身，且隨著時序入冬，氣溫轉冷，較高單價的冬季時尚單品銷量持續成長，預期將能進一步推升品牌業績表現，帶動公司全年營收創歷史新高紀錄。