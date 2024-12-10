富旺營收／喜迎交屋高峰 11月2.4億元、年增達500%

富旺國際（6219）公布11月合併營收2.4億元，月增548%、年增500%，主要受到新竹湖口「悅時代I區」進入完工交屋入帳高峰帶動；累計前11月合併營收20.9億元，創近期營收新高。

富旺表示，「悅時代I區」位於竹科生活圈，受惠科技業人口的剛性需求，銷售率達100%；加上高雄市楠梓區「微美居(御金特區)」、「悅時代H區」、「讚時代」、「協奏曲」等穩健交屋認列，推進11月營收大幅揚升。

看好台中水湳經貿園區開發前景，富旺上月取得北屯區鄰近水湳經貿園區、中清路商圈的土地，預計規劃204戶、總銷35億元大樓案。

隨著台中捷運藍線效應逐漸發酵，凸顯沙鹿的地理位置優勢，包括鄰近台中港、台中國際機場及中部科學園區，加上大專院校和醫療設施完善，富旺將於明年推出沙鹿鹿寮段新案，預計規劃188戶、總銷20億元大樓案。

富旺同時看好台中房市外溢效益，和彰化地區的開發潛力，尤其是和美鎮臨近快速道路及台中市，區位條件良好，明年也計畫推出彰化和美嘉詔段新案，將規劃170戶，總銷23.5億元大樓案。

此外，富旺今年首次取得新北市土地，預計規劃53戶、總銷24億元廠辦大樓案，為地區經濟注入新活力，並為整體營運帶來穩健成長。

展望未來，以目前富旺在手建案來看，手握全台成屋建案與預售案量總銷高達191億元，隨著年底交屋如火如荼進行中，包括總銷22億元的高雄「微美居(鉑金特區)」、總銷4.4億元新竹「華時代」即將陸續完工交屋入帳。

加上預售屋新案台中西區「富旺千蘊」、后里「富旺敦厚」、彰化鹿港「艾美莊園」等，都維持良好的銷售表現，將為公司未來營運增添穩健動能。

展望未來，富旺說，將持續穩健全台購地，並採取彈性靈活的發包策略，並結合智慧住宅設計與ESG永續經營理念規劃產品，期望滿足市場需求的同時，更有效提升品牌競爭力。