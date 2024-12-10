捷流閥業營收／11月2.15億元 較去年同期成長26.2%

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布11月合併營收2.15億元，受惠旗下各產業客戶拉貨動能保持一定水準，帶動11月營收表現較去年同期成長26.2%；累計前11月合併營收21.92億元，較去年同期減少10.6%。

捷流指出，集團持續拓展多元產業、多區域接單策略，而主要客戶對於旗下工業閥門訂單的拉貨動能，也持續保持一定水準。

同時，捷流也積極提升中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等生產基地自動化生產比例，並調配整體生產規劃，有效滿足客戶訂單交期需求，進一步助力捷流與客戶長期良好的業務合作關係。

展望未來，捷流憑藉站穩台灣閥門市場超過六成市占率的高度競爭利基，持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並積極擴大全球業務接單量能。

此外，全球節能環保意識高漲，捷流也看好對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，有助於堆疊集團未來營運正向發展。