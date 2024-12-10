快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

捷流閥業營收／11月2.15億元 較去年同期成長26.2%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布11月合併營收2.15億元，受惠旗下各產業客戶拉貨動能保持一定水準，帶動11月營收表現較去年同期成長26.2%；累計前11月合併營收21.92億元，較去年同期減少10.6%。

捷流指出，集團持續拓展多元產業、多區域接單策略，而主要客戶對於旗下工業閥門訂單的拉貨動能，也持續保持一定水準。

同時，捷流也積極提升中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等生產基地自動化生產比例，並調配整體生產規劃，有效滿足客戶訂單交期需求，進一步助力捷流與客戶長期良好的業務合作關係。

展望未來，捷流憑藉站穩台灣閥門市場超過六成市占率的高度競爭利基，持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並積極擴大全球業務接單量能。

此外，全球節能環保意識高漲，捷流也看好對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，有助於堆疊集團未來營運正向發展。

營收

延伸閱讀

萬達寵物營收／11月營收2.6億元 創歷史新高

國巨11月營收創同期高 連9個月突破百億元

餐飲股11月營收旺！豆府創歷史次高 八方雲集史上三高

廣達績優締造最旺11月 營收連七月站穩千億元

相關新聞

台康生技 FDA 藥證申請未過 股價開盤跌停鎖死

台康生技（6589）10日公告，台康生技全球授權夥伴Sandoz所提出的生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證...

采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收...

掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中...

看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公...

家登營收／11月5.02億元、月增29% 攜手迅得等夥伴衝刺營收

家登（3680）於10日公佈2024年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.02億元，與上個月成長29%，與去年同...

西勝11月每股虧0.16元

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，昨（9）日公布11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。