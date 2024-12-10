信紘科營收／11月3.88億元 月增9.6％、年增93.3％

信紘科（6667）10日公告今年11月合併營收3.88億元，月增9.6％，年增93.3％。累計今年前11個月合併營收33.18億元，年增51.1％。 信紘科表示，單月營收及累計營收均較去年同期大幅成長，主要是因產品組合不同，及依案件進度認列結果。

信紘科表示，11月營收持續維持高檔，主要受惠於高科技、半導體、記憶體等產業客戶穩健的擴廠與增產計畫推進，帶動三大領域「綠色製程」、「廠務供應系統整合」、「廢液處理與資源化」等保持良好的設備出貨與裝機服務，加上拆移機服務業務保持穩健，尤其是廠務供應系統整合的訂單需求更為明確，除齊步堆疊信紘科11月營收年增率呈現正成長，亦助力2025年營運長期成長動能，並凸顯信紘科在綠色製程建廠解決方案整合專家定位轉型有成。

根據研究機構Fortune Business Insights 的報告指出，2023 年全球半導體市場規模為6,113.5億美元，預計2024年將從6,810.5億美元以年複合成長率14.9％的速度成長，至2032年將達20,625.9 億美元。人工智慧（AI）、物聯網（IoT）和機器學習（ML）技術的發展正在創造豐厚的市場成長機會，資料中心應用更快與更先進的晶片，也堆疊市場潛在的成長空間，無疑創造半導體產業供應鏈有利的業務發展。

展望2025年，信紘科維持審慎樂觀看法。以目前信紘科在手訂單來看，整體訂單能見度已達2026年，且以高科技、半導體、記憶體等產業的擴廠與增產需求明確，助力公司未來保持良好的營運成長動能。

在全球推動2050年淨零排放的趨勢下，信紘科的綠色製程技術於半導體產業中展現出關鍵的戰略價值，持續以專業技術與創新研發能力，開發出多項環保導向的製程技術，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助於信紘科維持市場良好競爭力，為營運持續注入活水。此外，信紘科也將持續憑藉累積多年的廠務供應系統的整合能力，同時與客戶共同開發相關設備，持續擴大產品組合與範疇，並憑藉豐富的供應商資源，以「綠色製程建廠解決方案整合專家」為核心，拓展海外市場以及多元產業市場的分散布局，以提升市占率。