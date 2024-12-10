萬達寵物營收／11月營收2.6億元 創歷史新高

萬達寵物（6968）10日公布11月合併營收2.6億元，年增16.9%，累計前11個月合併營收26.1億元，年增12.8%。

萬達寵物的熱銷商品以寵物食品為主，包括飼料、保健品及零食罐頭等，透過多元化商品策略引進經典IP聯名產品，像蠟筆小新主題的服飾與外出包大受歡迎，不僅吸引消費者目光，更創下百萬銷售佳績。

萬達寵物計劃推出全新加菲貓聯名系列，涵蓋外出用品與家用軟墊等多元選擇，為消費者提供更多有趣的購物體驗。

同時，針對不斷擴大的寵物市場需求，除了狗貓商品外，萬達也看好特寵及水族領域的商機。目前已在南港、桃園及高雄美術區設立百坪新概念店，並與特寵品牌「水手」合作，吸引當地寵物愛好者。今年11月中，萬達將於嘉義開設占地172坪的大型概念店，結合深耕嘉義30年的水族品牌「水族星球」，提供客製化魚缸設計、水族周邊商品等服務，打造兼顧寵物與水族需求的複合型購物空間，進一步引領市場趨勢。