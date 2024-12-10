集雅社營收／11月5.4億元、年月雙增 提前採購發威

百貨業家電通路領導品牌集雅社（2937）10日公告今年11月合併營收5.4億元，月增15.2%，年增20.1%。累計今年前11個月合併營收40.76億元，年增12.6%。集雅社表示，由於明年農曆過年時間較早，許多民眾趕在年節前除舊布新，添購新家電，除今年成長幅度高的高階電視以外，更多業績也反映在冰箱、烤箱等廚房家電上；同時，搭配冷暖空調原廠贈品與集雅社獨家贈品，使得11月營收顯著成長。

隨著年底消費旺季的到來，市場上各大品牌紛紛推出琳瑯滿目的新品家電，讓消費者在選購時倍感眼花撩亂。然而，如何在有限的時間內挑選出最適合自己需求的產品，已成為不少家庭面臨的一大挑戰。針對這一現象，專注於提供全方位家電服務的集雅社，以其獨特的家電規劃師服務脫穎而出，成為眾多消費者的首選。

集雅社的家電規劃師服務已成為其核心亮點之一，該服務不僅能協助消費者節省繁瑣的產品比較時間，還能根據個人需求，量身打造最佳配置方案。家電規劃師深入研究各類新品家電的功能、性能及擺放空間，提供顧客詳細的分析與建議。

集雅社表示，許多消費者因為選擇太多，而家電規劃師的任務就是幫助他們縮短決策過程，找到符合自身使用習慣的家電。例如，最近許多家庭希望在明年過年前升級廚房設備，家電規劃師會根據空間需求和預算，推薦合適的烤箱、冰箱、洗碗機…等組合，同時確保產品的實用性與美觀兼具。這樣的專業服務不僅贏得了消費者的信賴，更讓購物變得更高效且有趣；對於缺乏時間進行產品比較的忙碌家庭，更是相當好的解決方案。

除了專業服務外，今年年底的家電市場也迎來了優惠疊加效應。由於明年農曆新年來得較早，不少家庭計劃在年前完成家居升級，因此推動了家電需求的提前釋放。為搶攻這波市場熱潮，各大品牌不僅加碼推出多項促銷活動，集雅社也同步祭出自家的優惠方案，搭上旅遊熱潮，滿額還可抽不限航點機票，加上百貨周年慶，形成強強聯手，消費者開心買的局面。

除了推動銷售外，集雅社也特別注重顧客的購物體驗。例如，在店內設有實機展示區，讓消費者能夠親身操作家電產品，感受其功能與質感。

法人表示，在家電市場競爭日益激烈的今天，集雅社憑藉其專業規劃服務和差異化的優惠策略，進一步推升營運動能；隨著過年的腳步逼近，該公司後市樂觀可期。