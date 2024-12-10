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上詮11月業績月增47% 眾達月增1%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠上詮（3363）、眾達-KY昨（10）日公告11月業績，上詮為1.5億元，攀上26個月來高點，月增47%；眾達為1.45億元，月增1%，改寫18個月來新高。

上詮11月營收年增39.1%；前11月營收12.56億元，年增8.87%。上詮表示，明年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，該公司已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

眾達11月營收年增109%；前11月營收9.87億元，年減41.34%。眾達與大客戶博通合作的CPO再傳捷報，獨家供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，將持續與博通合作布局CPO，明年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

營收 眾達

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