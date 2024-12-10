快訊

雙城論壇恐因中共軍事脅迫取消？3可能狀況曝「最糟全團封殺」

林心如現身瓊瑤家祭！不發一語　獻花不捨：永遠懷念您

聽新聞
0:00 / 0:00

兆利11月營收月增51% 出貨動能強

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
兆利董事長張台沅。聯合報系資料照
兆利董事長張台沅。聯合報系資料照

軸承大廠兆利（3548）昨（10）日公告11月營收10.03億元，創新高，月增51.9%，年增16.6%，反映主要客戶華為新款折疊機拉貨動能強勁，推升營運攀高。

兆利累計前11月營收84.75億元，年增12.6%。兆利透露，陸系客戶折疊手機拉貨強勁，不僅剛上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種亦同步迎來加單需求而重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺，挹注兆利出貨動能同步走強。

筆電軸承產品線方面，兆利指出，隨著美系客戶拉貨動能延續，非美客戶亦表現穩健，整體筆電營收表現維持高檔；至於LCD產品線則持續受季節性因素影響，相關營收仍呈現月減。

展望明年首季，法人預期，隨陸系客戶非手機折疊新品推出，兆利整體折疊產品線有望延續本季動能，支撐全季在農曆新年工作天數減少下，仍可繳出淡季不淡的成績單。

­­­兆利為國內少數具量產折疊機軸承經驗業者，主要客戶為華為，隨著華為近年來折疊機銷售量不斷擴大，加上近期華為新款折疊機上市，推升兆利基本面強勁。

兆利 營收 華為

延伸閱讀

進一步施壓…美國國會議員考慮限制華為供應商取得國防部合約

小米手機11月新機啟動量中國第一超過華為、蘋果

華為發表Mate 70 市調機構預測有望達1,000萬支出貨

路透：華為2025年大規模生產AI晶片 但良率僅約20%

相關新聞

兆利11月營收月增51% 出貨動能強

軸承大廠兆利（3548）昨（10）日公告11月營收10.03億元，創新高，月增51.9%，年增16.6%，反映主要客戶華...

昇達科：明年業績看增50%

微波、毫米波元件設計製造商昇達科（3491）昨（10）日舉行法說會，公司看好今年是低軌衛星元年，2025年延續今年高成長...

上詮11月業績月增47% 眾達月增1%

光通訊廠上詮（3363）、眾達-KY昨（10）日公告11月業績，上詮為1.5億元，攀上26個月來高點，月增47%；眾達為...

家登11月營收月增29% 日月光11月合併月減6%

台積電關鍵協力廠家登（3680）昨（10）日公布11月營收5.02億元，月增29%，年增77%，反映晶圓與光罩載具產品出...

環球晶上半年配息每股5元

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（10）日公告，董事會決議2024上半年度盈餘發放現金股利案，擬配發每股現金股利5元...

先進光告久禾光 遭駁回

筆電鏡頭龍頭先進光（3362）對鏡頭廠久禾光電提起發明專利權的專利侵權訴訟，請求停止侵害、銷毀侵權產品及損害賠償等，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。