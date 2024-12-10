信紘科11月營收達3.88億元 年增93％

信紘科（6667）於今日公告2024年11月合併營收為新台幣3.88億元，較上月營收3.54億元增加9.6％，並較去年同期的2.01億元成長93.3％；2024年1至11月合併營收為新台幣33.18億元，亦較去年同期21.96億元成長51.1％。

信紘科表示，11月營收持續維持高檔，主要受惠於高科技、半導體、記憶體等產業客戶穩健的擴廠與增產計畫推進，帶動三大領域「綠色製程」、「廠務供應系統整合」、「廢液處理與資源化」等保持良好的設備出貨與裝機服務，加上拆移機服務業務保持穩健，尤其是廠務供應系統整合的訂單需求更為明確，除了齊步堆疊信紘科11月營收年增率呈現正成長，亦助力2025年營運長期成長動能，並凸顯信紘科在綠色製程建廠解決方案整合專家(Turnkey Solution)定位轉型有成。

根據國外研究機構Fortune Business Insights的報告指出，2023年全球半導體市場規模為6,113.5億美元，預計2024年將從6,810.5億美元以年複合成長率14.9％的速度成長，至2032年將達20,625.9億美元。人工智慧（AI）、物聯網（IoT）和機器學習（ML）技術的發展正在創造豐厚的市場成長機會，資料中心應用更快與更先進的晶片，也堆疊市場潛在的成長空間，無疑創造半導體產業供應鏈有利的業務發展。

展望2025年，信紘科維持審慎樂觀看法。以目前信紘科在手訂單來看，整體訂單能見度已達2026年，且以高科技、半導體、記憶體等產業的擴廠與增產需求明確，助力公司未來保持良好的營運成長動能。