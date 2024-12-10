宜特11月合併營收3.73億元 年增26.9%

電子驗證分析企業 宜特科技(3289)今公布2024年11月營收報告。2024年11月合併營收約為台幣3.73億元，較上月增加3.07%，較去年同期增加26.93%。累計今年1至11月營收為39.74億元，年增13.95%。

宜特近期也加入「國際矽光子異質整合聯盟（HiSPA）」及「SEMI矽光子產業聯盟」，彰顯其在矽光子技術領域的卓越實力與技術布局。這兩大國際性聯盟匯聚了全球頂尖矽光子科技企業，專注推動矽光子技術的創新與應用。宜特透過成為成員，將積極參與標準制定、技術共享與跨國合作，進一步強化其在高效能運算、人工智慧（AI）、光學雷達及生醫感測等前沿應用領域的技術優勢。

宜特表示，公司具備矽光子材料分析及CPO（共封裝光學）的光電探測器（PD）可靠度驗證能力，是少數能同時兼顧材料品質與光電性能的技術服務公司，確保關鍵元件的高穩定性與可靠度，進一步優化應用性能。未來，宜特將持續深耕矽光子相關技術，並將貢獻多年參與國際標準發展與制定的的經驗，透過國際聯盟的合作平台，推動產業邁向下一個技術高峰。