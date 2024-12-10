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五福營收／11月創同期新高 累計營收已提前突破歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）10日公告11月營收6.26億元、年增17.49％，創上櫃以來同期新高；累計營收70.30億元，年增53.19％，已提前突破上櫃以來年營收新高。

展望後市，五福表示，日本北海道冬季旅遊市場需求強烈，五福以泰越捷航空包機推出團體行程，出發日期從12月至明年3月，價格具市場競爭力，可望挹注日本線營收。五福2025年立山黑部雪牆行程已開賣，配合雙12檔期優惠，預估可提升銷售成績。有精品航空之稱的日本星悅航空在2025春節寒假期間推出台北飛北九州機場包機，五福企劃包裝的團體行程目前已銷售超過八成。

2025年春節團價格相對平穩，加上日、韓滑雪行程價差大，因此帶動韓國冬季銷售，釜山、濟州皆是熱門選擇，11月韓國線參團總人數較去年同期成長64%。長程線方面，2025年寒假春節檔期的長程線參團人數相較於2024年同期成長三成，企業包團訂單能見度已達2025年第2季。

因應旅客平均提早3~6個月訂購行程，五福針對2025年連假、春季賞櫻，以及名勝世界壹號郵輪、維京郵輪伊敦號夏季航程、北歐四國峽灣5~7月行程，皆已上架銷售，搭配早鳥優惠吸引旅客及早訂購。隨著航空業者紛紛積極拓展新航點，以及大阪世界博覽會商機加持，五福看好日本旅遊成長潛能，2025年預計將有相應包機計畫、推出更多元的旅遊商品。

營收

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