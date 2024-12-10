尚凡營收／受惠大研生醫表現 11月3.58億元創新高

受惠子公司大研生醫在雙11表現亮眼，尚凡國際創新科技（5278）10日公告11月營收3.58億元，月增87.9%，年增25.6%，創單月歷史新高。累計前11月營收20.1 億元，年增6.45%，再度刷新紀錄，展現公司穩健成長。

尚凡受惠旗下興櫃子公司大研生醫表現帶動。大研生醫11月公告營收2.88億元，年增33.3%，在momo購物、蝦皮購物與PChome 24h等三大電商平台的保健類產品均為銷售冠軍，展現產品在市場上的領導品牌地位與消費者的高度信任。

大研生醫今年10月底登錄興櫃，計畫於明年積極拓展日本與澳洲等海外市場，鞏固國際競爭優勢，推進全球業務版圖的擴張。尚凡國際本業的愛情公寓iPair交友服務，會員與營收也持續回暖。尚凡持續以創新為核心發展戰略，除核心子公司大研生醫的表現外，亦積極經營雲端交友與房地產平台《Mayfun 美房網》，計劃於明年推出AI相關應用服務App。