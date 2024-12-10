欣新網營收／11月7.37億元 創單月新高
全整合電商營運服務商欣新網（2949）公布11月營收7.37億元，月增92.8%，較去年同期成長18.66%，創歷史單月新高紀錄；累計前11月合併營收42.92億元，年增7.16%，續創歷史同期新高。
欣新網表示，11月營收創高，受惠於雙11購物節營運策略奏效，推升代理品牌熱銷，以及數位行銷業務持續成長帶動，預估本季持續維持正成長態勢，全年營收可望再創新高。
欣新網指出，電商市場複雜多變，流量成為業績成長的關鍵，面對「大者恆大」的市場趨勢，品牌需透過持續投資來實現成長，與專家合作強化策略部署是提升銷售業績的最有效方法。憑藉服務逾200家國際品牌的豐富經驗和技術，欣新網提供高效精準的數位行銷工具，以及品牌擴大電商服務規模備受重視的跨平台訂單管理/倉儲物流等解決方案，幫助中長尾客戶提升流量變現能力和消費者購物體驗。目前公司也將台灣成功經驗複製到海外市場，積極在菲律賓、日本等地拓展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言