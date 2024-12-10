快訊

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

邑昇營收／11月0.76億元 IPC 訂單遞延 推進龜山二期廠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
PCB廠商邑昇實業。圖為邑昇簡榮坤董事長。記者尹慧中攝影
PCB廠商邑昇實業。圖為邑昇簡榮坤董事長。記者尹慧中攝影

邑昇（5291）今日公告2024年11月合併營收0.76億元，累計前11月合併營收為9.04億元，與去年同期相當；邑昇說明，11月主要受到工控/工業電腦相關出貨動能放緩，訂單有所遞延所致。未來將持續專注核心業務，積極擴大生產規模，邑昇位於龜山的二期新廠已按計劃如期動土，預計於2026年正式落成啟用，新廠將打造高階PCB專屬產線。

邑昇觀察，近年來因生成式AI興起，帶動多項各式使用情境，使工業電腦大廠積極規劃搭載AI應用之功能，然因AI實際導入時程遞延，各大廠面臨下一代產品開發計劃推遲之挑戰，由於AI應用落地與軟硬體技術整合是驅動工業電腦技術升級的關鍵，進而影響上游供應鏈出貨節奏，其中AI應用對高階PCB需求較高，連帶影響邑昇短期營運表現。

邑昇說明，然公司仍對AI推動電子世代演進、以及LEO低軌衛星產業發展抱持審慎樂觀態度，高應用領域對高階PCB需求持續增加，儘管短期內AI導入與低軌衛星終端認證、實際出貨放量挹注時程有所遞延，市場對高階PCB的需求仍維持強勁。

邑昇說明，高階PCB在AI運算及LEO低軌衛星所需的高速、高密度與低延遲技術中扮演關鍵角色，為推動相關硬體基礎設施發展重要之一環，邑昇以特殊材料及小量多樣化高度客製化切入利基市場，待未來相關需求進一步提升，有助邑昇帶來穩定的增長機會。

邑昇說明，LED自行車燈則因終端庫存水位下降速度偏慢，客戶強力拉貨意願較低，維持小量出貨趨勢；而e-bike則穩定耕耘台灣市場，並適時尋求海外拓展機會，根據經濟合作發展組織（OECD）公告全球經濟數字表示，2025年將成長3.3%，未來兩年全球經濟可望穩定成長，有助終端消費市場景氣回溫，帶動零售成長動能。

邑昇說明，未來將持續專注核心業務，積極擴大生產規模，邑昇位於龜山的二期新廠已按計劃如期動土，預計於2026年正式落成啟用，新廠將打造高階PCB專屬產線，並整合LED自行車燈與e-bike組裝廠的生產能量，積極提前布局，強化生產動能，以迎接全球快速增長之高附加價值市場需求，進一步提升產業鏈效益與競爭力，為未來營運注入更多成長動力。

AI PCB

延伸閱讀

影／龜山警逮2案在身通緝犯 他自撞安全島掉出喪屍菸彈　

影／孕妻突出血！男拍打警車求援 龜山警急鳴笛開道送醫

台灣PCB泰國布局大缺3,000人 TPCA 提國際人才培育計畫

徐生明盃／龜山勇奪隊史第7冠 殿軍金潭穿上徐生明球衣感榮譽

相關新聞

台康生技 FDA 藥證申請未過 股價開盤跌停鎖死

台康生技（6589）10日公告，台康生技全球授權夥伴Sandoz所提出的生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證...

采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收...

掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中...

看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公...

家登營收／11月5.02億元、月增29% 攜手迅得等夥伴衝刺營收

家登（3680）於10日公佈2024年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.02億元，與上個月成長29%，與去年同...

西勝11月每股虧0.16元

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，昨（9）日公布11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。