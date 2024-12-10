邑昇營收／11月0.76億元 IPC 訂單遞延 推進龜山二期廠

邑昇（5291）今日公告2024年11月合併營收0.76億元，累計前11月合併營收為9.04億元，與去年同期相當；邑昇說明，11月主要受到工控/工業電腦相關出貨動能放緩，訂單有所遞延所致。未來將持續專注核心業務，積極擴大生產規模，邑昇位於龜山的二期新廠已按計劃如期動土，預計於2026年正式落成啟用，新廠將打造高階PCB專屬產線。

邑昇觀察，近年來因生成式AI興起，帶動多項各式使用情境，使工業電腦大廠積極規劃搭載AI應用之功能，然因AI實際導入時程遞延，各大廠面臨下一代產品開發計劃推遲之挑戰，由於AI應用落地與軟硬體技術整合是驅動工業電腦技術升級的關鍵，進而影響上游供應鏈出貨節奏，其中AI應用對高階PCB需求較高，連帶影響邑昇短期營運表現。

邑昇說明，然公司仍對AI推動電子世代演進、以及LEO低軌衛星產業發展抱持審慎樂觀態度，高應用領域對高階PCB需求持續增加，儘管短期內AI導入與低軌衛星終端認證、實際出貨放量挹注時程有所遞延，市場對高階PCB的需求仍維持強勁。

邑昇說明，高階PCB在AI運算及LEO低軌衛星所需的高速、高密度與低延遲技術中扮演關鍵角色，為推動相關硬體基礎設施發展重要之一環，邑昇以特殊材料及小量多樣化高度客製化切入利基市場，待未來相關需求進一步提升，有助邑昇帶來穩定的增長機會。

邑昇說明，LED自行車燈則因終端庫存水位下降速度偏慢，客戶強力拉貨意願較低，維持小量出貨趨勢；而e-bike則穩定耕耘台灣市場，並適時尋求海外拓展機會，根據經濟合作發展組織（OECD）公告全球經濟數字表示，2025年將成長3.3%，未來兩年全球經濟可望穩定成長，有助終端消費市場景氣回溫，帶動零售成長動能。

邑昇說明，未來將持續專注核心業務，積極擴大生產規模，邑昇位於龜山的二期新廠已按計劃如期動土，預計於2026年正式落成啟用，新廠將打造高階PCB專屬產線，並整合LED自行車燈與e-bike組裝廠的生產能量，積極提前布局，強化生產動能，以迎接全球快速增長之高附加價值市場需求，進一步提升產業鏈效益與競爭力，為未來營運注入更多成長動力。