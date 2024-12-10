摺疊機出貨強勁 兆利11月營收首度衝破10億元
摺疊機出貨強勁，軸承廠兆利今天公布11月營收新台幣10.03億元，年增16.59%，比10月大幅成長51.96%，單月營收首度衝破10億元大關，超越2021年12月寫下的歷史紀錄9.92億元，改寫新高。
兆利累計今年前11月營收84.7億元，年增12.66%。
兆利10月營收6.6億元，月減3%，表現不如預期，公司當時說明，主要是受到中系品牌的摺疊新機量產期程遞延影響，但隨著該機種正式放量出貨，產線稼動率滿載。
兆利表示，11月營收月增超過50%，主因中系客戶摺疊手機拉貨強勁，不僅11月上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種也同步迎來加單需求而重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺。
筆電產品線方面，美系客戶拉貨動能延續，非美客戶也表現穩健，整體NB營收表現維持高檔。LCD產品線則受季節性因素影響，相關營收呈現月減。
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