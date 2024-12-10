快訊

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

摺疊機出貨強勁 兆利11月營收首度衝破10億元

中央社／ 台北10日電

摺疊機出貨強勁，軸承廠兆利今天公布11月營收新台幣10.03億元，年增16.59%，比10月大幅成長51.96%，單月營收首度衝破10億元大關，超越2021年12月寫下的歷史紀錄9.92億元，改寫新高。

兆利累計今年前11月營收84.7億元，年增12.66%。

兆利10月營收6.6億元，月減3%，表現不如預期，公司當時說明，主要是受到中系品牌的摺疊新機量產期程遞延影響，但隨著該機種正式放量出貨，產線稼動率滿載。

兆利表示，11月營收月增超過50%，主因中系客戶摺疊手機拉貨強勁，不僅11月上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種也同步迎來加單需求而重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺。

筆電產品線方面，美系客戶拉貨動能延續，非美客戶也表現穩健，整體NB營收表現維持高檔。LCD產品線則受季節性因素影響，相關營收呈現月減。

兆利 摺疊手機 營收

延伸閱讀

新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高

富邦金前11月稅後賺1406億、EPS 10.03元 金控、人壽、證券寫最強11月

建新國際營收／11月2.93億元、年增28.7% 創下單月歷史新高

六福營收／11月年增10% 「萬聖墓碑鎮慶典」助攻

相關新聞

台康生技 FDA 藥證申請未過 股價開盤跌停鎖死

台康生技（6589）10日公告，台康生技全球授權夥伴Sandoz所提出的生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證...

采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收...

掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中...

看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公...

家登營收／11月5.02億元、月增29% 攜手迅得等夥伴衝刺營收

家登（3680）於10日公佈2024年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.02億元，與上個月成長29%，與去年同...

西勝11月每股虧0.16元

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，昨（9）日公布11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。