捷流閥業營收／11月2.15億元 年增26.22%

國內閥門龍頭廠捷流閥業（4580）10日公布11月合併營收2.15億元，受惠旗下各產業客戶拉貨動能保持一定水準，帶動營收表現較去年同期成長26.22%。累計2024年1至11月合併營收21.92億元，較去年同期減少10.63%。

捷流閥業表示，受惠集團持續拓展多元產業、多區域接單策略，及主要客戶對於旗下工業閥門訂單拉貨動能持續保持一定水準，同時積極提升中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等生產基地自動化生產比例，良好調配整體生產規劃，有效滿足客戶訂單交期需求，創造與客戶長期良好業務合作關係。

捷流閥業指出， 展望今年第4季，憑藉站穩台灣閥門市場超過6成市占率的高度競爭利基，仍持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並積極擴大全球業務接單量能，有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，滿足各產業客戶差異化需求，此外，持續看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以期持續堆疊集團未來營運正向發展。