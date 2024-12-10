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永捷營收／11月8,282萬元、年增75% 連9個月營收年增正成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

永捷（4714）10日公布11月合併營收0.83億元，較上月營收1.1億元減少25%，但較去年同期營收0.47億元增加75%，連續9個月單月營收年增率正成長；累計2024年1至11月營收7.31億元，較去年同期4.72億元增加55%。

永捷指出，受惠於運動、建築、家具及電子等終端應用市場需求的穩步增長，旗下各類PU樹脂及環保型水性樹脂產品的出貨量持續提升，尤其是以歐洲市場客戶對於環保水性樹脂的需求有明顯持續增加，已在今年第2季開始接單生產，第3季至第4季產能大幅提升，是推升11月營收再創新高的關鍵。

永捷表示，展望未來，持續以審慎樂觀的態度迎接市場挑戰。針對運動鞋材、汽車、家具及建築業等多元應用領域，持續開發多樣化產品組合，包括以歐洲市場客戶對於環保水性樹脂的需求有明顯持續增加，預期2025年出貨量顯著增長；水性foam coating技術應用於運動鞋基材與服裝，已進入量產試樣階段，並規劃新增設備以支持產能需求。

永捷指出，與主要客戶攜手研發防彈纖維、環保型水性樹脂及無溶劑樹脂等新產品，確保產品在柔韌性、耐用性及環保性上保持領先地位。在防彈纖維上，積極配合客戶開發，出貨漸增，新品陸續驗證中。

另外，與孫公司攜手研發運動鞋專用金屬色系染劑，進一步擴展產品應用範疇。在光學材料方面，可撓式HC材料不僅應用於折疊手機，還協助客戶開發光學膜產品，開拓新市場機會。

營收 環保

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