騰雲營收／11月7300萬元、創歷史次高 前11月超越去年全年

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）10日公布11月營收約7,300萬元，月增4%，年增68%，創歷史次高，主要受惠既有日系客戶國內擴點及海外大型品牌新客戶的軟硬系統，子公司營收大幅增加。

騰雲今年喊出海外營收占比三年內超過三成，目前已提前達標。軟體在海內外輸出及客戶高續約率持續扮演推動營收成長的核心引擎，今年1-11月合併營收5.99億元，年增24%，已超越2023年全年營收5.39億元，今年確定集團營收可創新高，前三季歸屬母公司稅後淨利超過6,000萬元，整體獲利增幅優於營收，今年度兩檔無擔保可轉換公司債皆已完成募資，已於12月5日掛牌。

騰雲董事長暨總經理梁基文指出，對明年展望，包括為企業做生成式AI服務的AI應用平台帶動營收，可望在下半年發酵，並可望在台灣與海外企業客戶都採用。明年海外市場部分，看好日本、馬來西亞的成長，對日本的期望更高。

騰雲兩年前成立的騰加科技，主打中小型企業的線下代收付業務，除了代收付業務金額持續成長外，也希望為客戶做其他應用。梁基文表示，騰雲結合客戶、市場，導入零售科技和行銷科技以及數位化支付，將提供企業更完善應用，也帶動營收獲利持續成長。