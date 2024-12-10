倍力營收／11月0.9億元 2大自有產品需求續旺

資訊軟體整合服務商倍力（6874）10日公告，11月營收為0.9億元，月增41.6%、年增51.4%，累計前11月合併營收17.05億元，年增18.6%。外界認為，倍力單月營收表現明顯的增長，主要是受到「碳管家」與「財務報告書解決方案」兩大自有產品的強勁需求帶動所致，而隨著淨零趨勢持續升溫，未來發展也維持樂觀看待。

據悉，倍力目前主要代理「Oracle、SAP、Quest、CISCO」等國際大廠資訊軟體，而隨著2025年起所有上市櫃公司需編製永續報告書、2026年台灣接軌IFRS永續準則藍圖要求全體上市櫃公司依資本額分階段性提早申報年報資訊等重大政策陸續施行，倍力也自行開發「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」兩大利基型產品。

受惠於國內企業低碳轉型趨勢成形，倍力現階段訂單及實際銷售都相當穩定，公司也相當看好AI產業帶動碳排查的前景。對於政府相關措施及產業趨勢成形，倍力樂觀其成，預期隨著產業發展更加完整，而目前兩大自有產品的銷售情形仍都保持強勁，旗下各產品線皆受到大廠青睞，團隊也樂觀看待整個市場的未來發展前景。

倍力董事長許金隆表示，碳管家的廣泛應用在企業集團範圍與自動化功能是吸引客戶的關鍵。產品內建萬用表單設計，不僅允許企業客製化表單需求，並且可以直接匯入企業原有Excel表單，自動處理企業原有運行資料，提升數據收集效率，縮短系統導入使用時程。

此外，碳管家支持自動收集電費單、水費單及多種交通運具出差公里數與佐證圖資等資料，為多公司、多據點企業帶來便捷的數據管理功能，加上輕鬆一鍵產出溫室氣體盤查報告書功能，顯著減少人力負擔，目前已有數十家上市櫃公司及金控採用。

更重要的是，倍力以自有產品「財務報告書解決方案」為基礎，使碳管家能串連碳盤查與財務資訊，結合財報、碳費、年報等多元報告，一鍵產出各種報告書，滿足上市櫃公司的法遵剛性需求。此外，碳管家更通過SGS確效認證，符合ISO 14064-1:2018標準，不僅能進行組織碳盤查，亦提供產品碳足跡管理，適用於多種產業類型，為企業提供ISO 14067高效率碳管理的全方位解決方案。

同時，企業碳盤查需經歷執行、覆核、內稽、查證四大步驟，碳管家自動化與高效率的優勢，有助於企業跨部門協作，降低流程卡關風險，確保盤查工作順利進行。而許金隆也強調，為了讓客戶能以較小的預算享受長期專業的服務，目前「碳管家」與「財務報告書解決方案」皆有訂閱制，此舉亦可為倍力帶來穩定的營收，更可提升產品黏著度，加速市場擴展。