健喬營收／11月4.98億元、年增12.22% 前11月年增7.58%

健喬（4114）10日公布11月合併營收4.98億元，較去年同期4.44億元增加12.22%；累計今年前11月合併營收50.4億元，較去年同期46.85億元成長7.58%。

健喬表示，時序進入冬季氣溫驟降，加上臨近年末民眾旅遊、探親等活動頻繁，心血管發病機率相對高，呼吸道病毒傳播將更活躍。由於品牌效應已深耕市場，愛克痰系列及布地奈德鼻噴產品幾乎為呼吸道症狀的處方藥之一，每年銷量及銷售額穩定增長。

健喬的兩大領域作用藥-呼吸道、及心血管領域占11月當月之銷售金額40%以上，泌尿道治療領域的處方藥營收同步增長，累計今年前11個月，三大領域作用藥年增率均有10%以上，續創今年營收紀錄。

健喬集團不斷強化自身專業領域，在利基市場搶得先機，集團企業也掌握趨勢開發新產品，成功在處方用藥及保健品市場居於領先地位。