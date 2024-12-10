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崇友營收／11月5.7億元、年增34％ 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）10日公告，11月營收5.7億元，年增34.45％，創歷史同期新高；累計今年前11月營收49.85億元，年增3.94％。崇友指出，受惠旗下新梯、汰換、維保三大業務認列進度維持一定水準，帶動11月營收寫出佳績。

崇友表示，受惠集團積極推進旗下大型案件訂單認列時程，11月包括新北市汐止區廠辦大樓、台北市及新竹市集合住宅等大型新梯訂單、以及新北市、高雄市集合社區大樓等汰舊換新大型訂單完工認列挹注，不僅如此，崇友旗下維保業務亦受到業主的高度認可，帶動隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務，成為崇友長期穩定業務來源之一。

崇友指出，憑藉集團在電梯領域的專業實力，以及近年持續深化技術、研發和服務創新等面向，除持續投入創新科技、節能環保、以及超高速電梯等研發設計技術，更透過提供24小時即時維修服務、整合雲端監控系統，提升良好派工效率等服務品質，保持集團於台灣電梯市場領先地位。

展望第4季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，持續積極深化兩大自有品牌「堅尼西斯」、「崇友」的發展策略，除提升自有電梯品牌的研發技術實力，亦完善整合AI數位科技導入、以及擴大新梯及維保專業人力與培訓等面向升級，加上汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，助力集團持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，進一步帶動目前在手訂單金額創歷年新高佳績，奠定未來營運良好正面效益。

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