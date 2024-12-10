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櫃買：全台首檔SLCB台泥搶頭香 發行總額80億元

中央社／ 台北10日電

櫃買中心宣布，台泥公司今天發行全台首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，於櫃買中心上櫃掛牌，為台泥發行的首檔永續發展債券，也是目前台灣市場永續發展轉（交）換公司債及SLB市場金額規模最大發行案。

櫃買中心表示，台泥本次發行的國內第1次無擔保轉換公司債（簡稱台泥一永）發行年期為5年，採詢價圈購方式公開銷售，轉換溢價率為109.18%，到期收益率與該公司溫室氣體減量目標相連結。

櫃買中心也表示，台泥是大中華區第1家通過科學基礎減碳目標（SBT）設定的水泥企業，已承諾2050混凝土碳中和目標，與產業及社會共同面對氣候變遷挑戰，並參與全球低碳轉型進程。

櫃買中心指出，永續發展轉（交）換公司債可在股票系統交易，提供一般投資大眾永續投資管道。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。

另外，櫃買中心表示，為了支持中小企業永續轉型，降低發行永續發展轉（交）換公司債費用負擔，推出評估費用補貼措施，於2026年底前完成永續發展轉（交）換公司債券上櫃掛牌的發行人，可向櫃買中心申請費用補貼。

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