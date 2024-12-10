快訊

減肥不吃澱粉！男2周後體重反增 醫揭致命危險：恐酮酸中毒

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

力領掛牌價誤植為182元 應為200元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

力領（6996）今天掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元。櫃買中心表示，此為誤植，稍後會請系統更正，也會公告在櫃買中心網站上。不過，因為首日無漲跌幅限制，力領開盤後也一直維持在230元之上，投資人的權益不會受損。

力領上午也發重訊表示，公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意。

據了解，可能是券商送件時，誤植到之前競拍底價，但後續又沒有即時更正，導致今日掛牌的價格出現誤植。投資人也有在討論，明明承銷價是200元，之前買入的話會不會被當成182元計算。櫃買中心也表示，稍後就會請系統更正，投資人的權益也不會受損。

據了解，過去這樣的誤植事件沒有發生過，應該是台股史上第一次。

台股 櫃買中心

延伸閱讀

川普首次執政期間科技股表現佳 法人看好明年台股行情

00919、00878、00918配息逆勢維持新高…讓投資人趨之若鶩！月配冷季配熱

月配冷、季配熱 四檔季配型 ETF 人氣逆勢創高

803億…外資12月天天買台股 市場短線交易氛圍升溫

相關新聞

台康生技 FDA 藥證申請未過 股價開盤跌停鎖死

台康生技（6589）10日公告，台康生技全球授權夥伴Sandoz所提出的生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證...

采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收...

掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中...

看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公...

家登營收／11月5.02億元、月增29% 攜手迅得等夥伴衝刺營收

家登（3680）於10日公佈2024年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.02億元，與上個月成長29%，與去年同...

西勝11月每股虧0.16元

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，昨（9）日公布11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。