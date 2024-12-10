力領掛牌價誤植為182元 應為200元

力領（6996）今天掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元。櫃買中心表示，此為誤植，稍後會請系統更正，也會公告在櫃買中心網站上。不過，因為首日無漲跌幅限制，力領開盤後也一直維持在230元之上，投資人的權益不會受損。

力領上午也發重訊表示，公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意。

據了解，可能是券商送件時，誤植到之前競拍底價，但後續又沒有即時更正，導致今日掛牌的價格出現誤植。投資人也有在討論，明明承銷價是200元，之前買入的話會不會被當成182元計算。櫃買中心也表示，稍後就會請系統更正，投資人的權益也不會受損。

據了解，過去這樣的誤植事件沒有發生過，應該是台股史上第一次。