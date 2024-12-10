采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收年增率正成長；累計前11月營收5.95億元，年增41.41％，且已達去年全年營收4.95億元的120％，成績亮眼。采威透露，團隊主要受惠於雲端服務平台IScloud360會員數的快速成長，奠定公司整體營運規模逐步穩健放大。

采威近年來除了定期開設工作坊，深化向中小型企業推廣導入平台之外，也積極透過數位投放方式擴增潛在客戶，效果顯著可見，目前IScloud360平台總累計有超越1,900家企業會員，且截至目前白金會員數已達128家，較今年年初59家明顯成長117％，成果斐然。與此同時，在另兩大服務項目「系統整合」和「智慧方案」的穩定接單堆疊下，11月份累計營收也達去年全年度的120％。

采威表示，今年旗下IScloud360平台發展已樹立諸多重要里程碑，除了在企業需求度居高不下的資安服務市場持續深耕，且結合超過75家ISV、SaaS業者，建立完善雲端服務，也在海外持續拓展，建立日本、馬來西亞等重要亞洲策略夥伴。

此外，采威近期的海外市場版圖持續再擴張，目前與新加坡資訊服務商密切接洽中，預計明年第一季可將服務拓展到新加坡、韓國及菲律賓，提供資訊化安全（Security）相關SaaS服務，攜手搶攻東北亞、東南亞地區，助力公司2025年整體營運更上一層樓。

采威內部的市場調查小組調查統計指出，「智能化應用（AI）」與「資訊化安全（Security）」已是2024年台灣企業認為SaaS最重要之應用領域，其中，「智能化應用(AI)」SaaS今年份在企業眼中重要性的躍升尤為可見，超越去年前二的「資訊安全」、「辦公室自動化系統」，獨占鰲頭。

采威自2000年成立以來，至2024年底服務已累計超越6,000家客戶，屬性橫跨製造業、零售服務業、服務業等，能精準把握企業轉型與客戶痛點，給予相對應的解決方案，采威國際也將憑藉多年客製多元產業的智慧及數位化轉型解決方案經驗，以雲端服務與AI技術為核心，持續深化智慧一站式服務，建立服務導向生態系，成為企業最佳的雲端轉型夥伴。

展望未來，采威國際維持審慎樂觀看法。IScloud360平台之經營為采威國際未來發展核心，公司將以「4/3/3 發展計畫」往前推進，在精準藍圖規劃之下，2025年采威國際將在國內堆疊累積會員數量，持續將平台向海外推廣，並透過加盟、授權等模式，招募ISV雲端業者和新創雲端業者加入平台上架產品，鼎力支持國內新創軟體公司的同時，也期許能領軍台灣軟體走向國際，打世界盃。