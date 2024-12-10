掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中心表示，承銷價的確是200元，不會影響投資人的權益，至於承銷價出包一事目前正在查明中。

力領科技重大訊息表示，本公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意。

力領科技掛牌上櫃首日，卻出現是史上第一遭系統出包嗎？根據公開申購的資料顯示，每股承銷價為200元，但早上掛牌時所揭露的掛牌價卻是182元，兩者有18元的價差，引來市場的關注。

櫃買中心及力領科技都表示，承銷價是200元，至於為何出現182元？目前櫃買中心正在查明中，另外，也要求力領科技要重訊公告說明承銷價的確是200元，讓投資人了解。

據指出，初步的了解，造成承銷價誤植，是因為券商函報主管機關的資料中有一份誤植，因此造成在輸入時的價格也出現誤植，由於目前正是開盤時間，無法立即更改，但是承銷價仍是200元，所以先由力領科技發出重訊向投資人說明。

力領科技早盤以236元開出，以每股承銷價200元計算，上漲36元，漲幅18%，盤中一度拉升至250元，上漲50元，漲幅25%，中籤的投資人若是賣在這個價位，可獲利5萬元。

隨著智慧座艙潮流成為新車款設計主流，力領科技今年前三季營收22.45億元，年增15.49%，EPS 12.48元，年增46.65%，大賺超過一個股本，1~11月累計營收27.35億元，年增11.06%。

力領科技的車用顯示器驅動晶片應用於車用儀表板、電子後視鏡、空調顯示器、中控台及其他車用顯示器，通過AEC-Q100車用可靠度測試，具備高穩定性、低功耗的特點，確保在嚴苛的環境下運作，符合汽車製造商對安全與效能的高標。

力領科技董事長毛穎文表示，「在車用顯示器驅動晶片技術上，未來將持續加強在HUD（抬頭顯示器）、電子後視鏡，及投入於整合觸控技術的顯示器驅動晶片（TDDI），以進一步提升顯示器驅動晶片的整合性及客戶體驗。」公司將持續發展多元的產品組合與創新技術，推升營運的長期成長。