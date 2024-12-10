看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公告，董事會決議以每股150元至225元間，總金額10億元(含)額度內，購買順藥股票，順藥10日止跌上漲，一度漲至212元，盤中漲幅逾5%。

順藥自11月29日公布缺血性腦中風新藥LT3001中國大陸臨床二b試驗結果後，因未公布療效數據，不符外界期待，導致股價連續苦吞六根跌停，如以10月股價最高點400元來計算，跌幅達51%、收在193元，並跌破年線大關。

晟德昨發布重訊，表示董事會授權董事長，於每股價格150元至225元間，總金額新台幣10億元(含)額度內，視資本市場狀況，於證券交易公開市場購買順藥股票。目前晟德持有順藥股票比例為35.27 % ~ 36.58%。

晟德出面為轉投資公司順藥護盤，順藥今一度衝上漲停板212元，盤中漲幅逾7%，爆出近四千張成交量。

針對LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，順藥3日曾公告說明，第二期試驗以探索性研究為主，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，對於療效部分並未定統計假設，故無對應之療效統計P值，以符合國際相關法規規範。

為進一步探索相關療效，順藥正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。