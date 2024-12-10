快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

家登攜手迅得牧德科嶠 搶攻先進封裝商機

中央社／ 新竹10日電

家登今天宣布，與迅得、牧德和科嶠合作，開發完整的CoWoS先進封裝解決方案，爭搶先進封裝市場商機。

傳載方案商家登今天發布新聞稿，表示結合旗下先進封裝載具，以及迅得的自動化倉儲系統，開發出先進封裝全系列載具方案。

此外，家登與牧德科技開發AOI自動光學檢查系統，透過光源配置，輔以電腦判斷，並進行定位及檢查，能夠快速篩檢產線中成品、半成品的缺陷及污染物。

家登指出，AOI系統結合科嶠的載具清洗機，將成為CoWoS全方位載具多功能清洗檢查機。透過與迅得、牧德和科嶠合作，將提供客戶CoWoS先進封裝一站式解決方案，搶攻市場商機。

家登表示，新世代的高數值孔徑極紫外光光罩盒（High-NA EUV POD）已通過艾司摩爾（ASML）認證，並送樣客戶，預期將與CoWoS先進封裝方案共同驅動未來營運成長。

家登自結11月營收新台幣5.02億元，月增29%，年增77%，前11月營收59.6億元，年增約31%。家登指出，12月為出貨旺季，全產線積極備貨。

延伸閱讀

英特爾新技術 叫陣台積

鴻海搶吃AI商機再下一城 出售堺工廠改建數據中心

外資轉買亞股 最愛印度

辛耘營收／11月8.99億元 續創歷史新高

相關新聞

台康生技 FDA 藥證申請未過 股價開盤跌停鎖死

台康生技（6589）10日公告，台康生技全球授權夥伴Sandoz所提出的生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證...

采威營收／11月0.67億、年月雙增 受平台會員激增加持

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告11月合併營收0.67億元，月增20％、年增51.9％，連續14個月單月營收...

掛牌首日就出包？力領上櫃價200元竟變182元 櫃買：正在查明中

上櫃半導體業添新兵，力領科技（6996）承銷價200元，但是早上系統揭露的掛牌價卻是182元，引來投資人議論紛紛，櫃買中...

看不下去了！ 大股東出手護盤 順藥終止第七根跌停

順藥（6535）公布的新藥結果僅顯示安全性和初步療效，市場失望，導致股價連吞六根跌停板，大股東晟德（4123）9日發布公...

家登營收／11月5.02億元、月增29% 攜手迅得等夥伴衝刺營收

家登（3680）於10日公佈2024年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.02億元，與上個月成長29%，與去年同...

西勝11月每股虧0.16元

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，昨（9）日公布11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。